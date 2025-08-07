كتب- عاطف مراد:

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانع محتوى الشهير بـ"طارق بلاك ويل"، لاتهامه بنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعى.

وقالت الوزارة في بيان لها، الخميس، إنه ورد عدد من البلاغات ضد المتهم، تتهمه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر محتوى غير أخلاقي لتحقيق أرباح مالية من المشاهدات.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت القوات من تم ضبط المذكور مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في التصدي لأي ممارسات سلبية على الإنترنت تمس الأمن المجتمعي أو تسيء إلى الأخلاق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.