تجديد حبس محمد عبدالعاطي في اتهامه ببث فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة

كتب- أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس البلوجر محمد عبدالعاطي مقدم برنامج "مع كامل احترامي" 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامه بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وبث فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة.



وكانت جهات التحقيق استمعت لأقوال البلوجر محمد عبد العاطي، مقدم برنامج "مع كامل احترامي" على منصات التواصل الاجتماعي، في اتهامه بنشر محتوى خادش للحياء العام.



وخلال جلسة التحقيق، أقر عبد العاطي بنشره مقاطع الفيديو ضمن برنامج "مع كامل احترامي"، بهدف تحقيق أرباح مالية من نسب المشاهدات، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد خدش الحياء العام.



وألقت قوات الأمن القبض على التيك توكر محمد عبد العاطي، مقدم بودكاست "مع كامل احترامي"، على خلفية عدة بلاغات قُدمت ضده.



وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن القبض عليه جاء في إطار بلاغات وردت ضد صانع محتوى، لنشره مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات إباحية تتنافى مع القيم المجتمعية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.








