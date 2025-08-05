مشهد صادم في الغربية ضحيته أم وابنتها والداخلية تتحرك

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء شخص بالضرب على سيدة بالغربية.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، كما تبين أنه بتاريخ 3 الجارى حال إستقلال سيدة "توك توك" وبرفقتها ابنتها لتوصيلهما لمحل إقامتهما حدثت مشادة كلامية بينهما وقائد مركبة "التوك توك"؛ لاختلافهما على قيمة الأجرة.

قائد التوك توك اعتدى الأم وابنتها بالضرب وأحدث إصابة الأولى بسحجات بالجسم وأمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.