شبكة دعارة داخل نادٍ صحي فاخر بالنزهة.. ضبط المدير و5 سيدات (تفاصيل)

كتب- علاء عمران:

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص في دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية الموقع، وأمكن ضبط المدير المسؤول – له معلومات جنائية، وبصحبته 5 سيدات (4 منهن يحملن جنسية إحدى الدول الأجنبية) وشخصين آخرين.

وبمواجهتهم، أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)