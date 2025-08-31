إعلان

فيديو استعراض خطير بالبحيرة.. ضبط سائق ربع نقل عرض حياته والمواطنين للخطر

04:05 م الأحد 31 أغسطس 2025

المتهم

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة ربع نقل أثناء قيامه بحركات استعراضية في محافظة البحيرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص، تبين أن السيارة سارية التراخيص، وتم تحديد قائدها وضبطه، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على سبيل اللهو، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية محافظة البحيرة
