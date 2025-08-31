كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية، يتضمن وقوع مشاجرة بين أهل عروسين وأفراد الأمن الإداري بإحدى القاعات في بني سويف.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 27 الجاري، تلقى مركز شرطة بني سويف بلاغًا بحدوث مشاجرة أثناء إقامة حفل زفاف بإحدى القاعات بدائرة المركز، وذلك بين شقيق العريس وأحد أفراد الأمن الإداري بالقاعة، لرفض الأول دفع الرسوم المقررة لدخول مكان التصوير، ما دفع الأخير لمنعه من الدخول.

وتطور الخلاف إلى مشاجرة، حيث تعدى أهلية العروسين وأفراد الأمن والعاملين بالقاعة على بعضهم البعض بالضرب باستخدام عصي، مما أدى إلى تدافعهم وإصابة عدد منهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط جميع المتهمين الظاهرين في مقطع الفيديو (10 أشخاص)، وعُثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في الواقعة، وهي عصي خشبية وطفاية حريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)