الأحوال المدنية تواصل القوافل وتلبي الحالات الإنسانية بالمنازل والمستشفيات

12:07 م الأحد 31 أغسطس 2025

سيارات الأحوال المدنية

كتب- علاء عمران:
واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إيفاد القوافل المجهزة فنيًا ولوجيستيًا لعدد من المحافظات، ما أسفر عن استخراج 8104 بطاقة رقم قومي و36352 مصدرًا مميكنًا.
كما استمر القطاع في تلقي الطلبات عبر الأرقام المختصرة، حيث جرى استخراج وتوصيل 702 بطاقة رقم قومي و98 مصدرًا مميكنًا، إضافة إلى الاستجابة لـ59 حالة إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم بالمنازل والمستشفيات.
وشملت الجهود استخراج وتجديد البطاقات للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية والنوادي بعدد 287 بطاقة، فضلًا عن استقبال 376 من كبار السن وذوي الهمم بالمركز النموذجي.
ولاقت هذه الخدمات استحسان المواطنين لتيسيرها وسرعتها، في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان.

وزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية ذوي الهمم
