كان بيعمل صيانة.. مصرع عامل صعقًا بالكهرباء أثناء عمله في العياط



كتب- محمد فتحي:

لقي عامل مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد إصابته بصعق كهربائي أثناء أداء عمله في العياط مما أدى إلى مصرعه في الحال.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي يٌفيد بمصرع أحد الأشخاص في العياط.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، إذ تبين من التحريات اللازمة لرجال البحث الجنائي، أنه خلال أداء عمله في الصيانة بإحدى الشركات أصيب بصعق كهرباء مما أدى إلى مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.