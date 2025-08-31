خطوات استخراج شهادة التحركات أونلاين في دقائق

كتب- صابر المحلاوي:

تتيح وزارة الداخلية خدمة استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا، وهي وثيقة تُظهر تحركات الشخص دخولًا وخروجًا من البلاد عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية خلال فترة زمنية معينة. وتطلبها بعض الجهات الرسمية، أبرزها السفارات الأوروبية عند التقدم للحصول على التأشيرة.

وتُصدر الشهادة لصاحب الطلب أو من ينوب عنه، وفقًا للبيانات المسجلة لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

خطوات الاستخراج:

1- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية عبر الرابط.. اضغط هنا .

2- استيفاء نموذج طلب شهادة التحركات وإرفاق المستندات المطلوبة (صورة جواز السفر – صورة بطاقة الرقم القومي – خطاب موجه من الجهة الطالبة).

3- سداد الرسوم المقررة للخدمة إلكترونيًا.

4- اختيار وسيلة الاستلام سواء من مقر الإدارة العامة للجوازات أو عبر خدمة التوصيل للمنزل.

5- في حالة "الطلب المستعجل"، تُسلم الشهادة للمنزل خلال 3 أيام فقط.