

كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، بمقر رئاسة الهيئة، وفدًا من قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة بورسعيد، وأعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمحافظة.

وضم الوفد المستشار حامد أبو العينين، مدير المكتب الفني ببورسعيد، والمستشار هشام أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية ببورسعيد، وذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وخلال اللقاء، أعرب أعضاء الوفد عن خالص تمنياتهم لرئيس الهيئة بالتوفيق والسداد في قيادة مسيرة النيابة الإدارية نحو مزيد من التطوير والارتقاء.

وفي ختام الزيارة، أهدى المستشار حامد أبو العينين والمستشار هشام أبو الوفا، درع النادي التذكاري إلى المستشار محمد الشناوي، تقديرًا لجهوده في خدمة الهيئة.

