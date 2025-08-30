كتب - أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية، يُظهر قيام سائق مركبة "توك توك" بقطع الطريق وتهديد أحد الأشخاص بإحراق سيارته بالقليوبية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 الجاري، تلقى قسم شرطة قليوب بلاغًا من طبيب بيطري مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، أفاد فيه بأنه أثناء سيره بالسيارة الخاصة به بدائرة القسم نشبت مشادة كلامية بينه وبين قائد مركبة "توك توك" بسبب خلاف حول أولوية المرور، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها قائد التوك توك بسبه والتعدي عليه بالضرب، وتهديده بإحراق سيارته، فضلًا عن تعطيله حركة المرور عمدًا وكسر الزجاج الأمامي لسيارته.

تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على مركبة التوك توك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

