عروس تطلب الخلع: نزل يفسح أمه يوم الصباحية

تقدمت "سهيلة. م" (27 سنة) برفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس ضد زوجها، بعد مرور أسبوعين فقط على زواجهما، مبررة طلبها: "ابن أمه وبيخاف يزعلها.. نزل يفسحها يوم صباحيتنا".

تروي "سهيلة" قصتها قائلة: "اتجوزته بعد فترة خطوبة قصيرة، وكنت فاكرة إني لقيت شريك حياتي اللي هيقدر يبني معايا بيت وأسرة، لكن من أول يوم في الجواز اكتشفت إن شخصيته ضعيفة، ومبيعرفش ياخد أي قرار من غير ما يرجع لأمه، كل صغيرة وكبيرة لازم يرجع لها، حتى نوع الأكل أو طريقة ترتيب الشقة".

وأضافت الزوجة أن والدته كانت تتدخل في حياتهما بشكل مبالغ فيه، لدرجة أنها تتصل به أكثر من عشر مرات يوميًا لتسأله عن تفاصيل دقيقة، مؤكدة أنها شعرت بأنها متزوجة من رجل بلا شخصية. وأوضحت: "كل ما أطلب منه حاجة يقولي لازم أسأل ماما الأول، ولو اعترضت يقوللي أنا بخاف نزعلها، حتى خروجاتنا لازم على مزاجها، وأوقات كتير كانت بتجبره يرفض طلباتي عشان ما يزعلهاش".

وأكدت "سهيلة" أن المشكلة لم تتوقف عند تدخل الأم فقط، بل لاحظت أن زوجها شخص "جبان"، يخاف من المواجهة ولا يستطيع الدفاع عن نفسه أو عن زوجته في أبسط المواقف، وروت: "في مرة حصلت مشكلة بسيطة مع الجيران بسبب ركنة العربية، كنت متوقعة إنه ياخد موقف ويدافع عني، لكنه اكتفى بالسكوت وقاللي: ملناش دعوة. وقتها حسيت إن وجوده في حياتي ملوش لازمة".

وأشارت الزوجة إلى أنها حاولت التفاهم معه أكثر من مرة لإقناعه بضرورة الاستقلالية وبناء شخصية قوية بعيدًا عن سيطرة والدته، لكنه كان يرفض ويؤكد أنه لا يستطيع مخالفتها، وقالت: "لما واجهته إن ده بيخرب بيتنا، رد: أمي فوق كل حاجة. وقتها أيقنت إن الحياة معاه مستحيلة".

واختتمت "سهيلة" حديثها قائلة: "أنا ست لسه صغيرة ومش قادرة أعيش مع راجل ضعيف الشخصية وبيخاف من كل حاجة، مش عاوزة حياتي تفضل مرهونة بمزاج والدته ولا أعيش طول عمري مع راجل عاجز عن تحمل المسؤولية، عشان كده لجأت للخلع قبل ما العمر يضيع".

فرفعت دعوى قضائية ضده حملت رقم 379 لسنة 2024، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

