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"كوكايين وهيروين وحشيش".. الداخلية تداهم أوكار المخدرات والأسلحة بعدة محافظات

03:07 م الأحد 03 أغسطس 2025

المتهمين + المضبوطات

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كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عناصر من بؤر إجرامية شديدة الخطورة، من المتجرين في المواد المخدرة، بنطاق عدة محافظات.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة – بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية – قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها، إلى جانب حيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة.

وأضاف البيان أنه عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف وضبط عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم: 333.5 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – هيروين – هيدرو – كوكايين)، وأكثر من 13 ألف قرص وأمبول وعقار مخدر ومؤثر، و3 قطع سلاح ناري (بندقية آلية – طبنجة – بندقية خرطوش).

وتُقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 38 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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