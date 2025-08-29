بدل فاقد لرخصة القيادة.. خطوات بسيطة من البيت أو المرور

كتب – صابر المحلاوي:

كثير من قائدي السيارات قد يتعرضون لفقدان رخصة القيادة، ما قد يسبب لهم مشكلات قانونية وغرامات. وللتيسير على المواطنين، وفرت وزارة الداخلية خدمة استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة إلكترونيًا من المنزل، بجانب الطريقة التقليدية من وحدات المرور.

أولًا: استخراج بدل فاقد أونلاين

من خلال موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، يمكنك التقديم بسهولة عبر الخطوات التالية:

الدخول على موقع الوزارة.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

اختيار خدمة "بدل فاقد لرخصة القيادة".

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

سداد الرسوم إلكترونيًا بالبطاقة البنكية.

طباعة إيصال الطلب ومتابعة موقفه.

ثانيًا: استخراج بدل فاقد من وحدة المرور

في حالة التوجه مباشرة لوحدة المرور التابع لها المواطن، يلزم تجهيز المستندات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

شهادة براءة ذمة من المخالفات (نيابة المرور).

شهادة طبية حديثة تثبت اللياقة للقيادة.

طلب رسمي بقسم المرور.

الشروط الواجب توافرها

أن تكون الرخصة سارية عند فقدانها.

سداد جميع المخالفات المرورية.

تقديم الطلب خلال 30 يومًا من فقدان الرخصة.

في حال فقدانها بالخارج يتم التقديم عبر السفارة أو القنصلية المصرية.