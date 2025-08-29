لوحة "أ و - 11" في مزاد المرور.. السعر يصل إلى 375 ألف جنيه

كتب- صابر المحلاوي:

طرحت بوابة مرور مصر الإلكترونية لوحة معدنية مميزة للسيارات تحمل رقم "أ و - 11" ضمن مزاداتها الإلكترونية على اللوحات الخاصة، حيث بلغ سعر المزايدة حتى الآن 375 ألف جنيه، بمشاركة متزايد واحد فقط. ومن المقرر أن يُغلق المزاد يوم الأحد 31 أغسطس 2025.

وتتيح البوابة خدمة الحصول على لوحات مميزة بخطوات إلكترونية بسيطة:

الدخول على موقع بوابة مرور مصر.

اختيار خدمة "لوحتك".

تسجيل البيانات المطلوبة.

الضغط على "كون لوحتك الآن" وتحديد الحروف والأرقام المطلوبة.

ويجري إدراج الطلب في المزاد، على أن يتم السداد إلكترونيًا عبر البطاقة الائتمانية أو نقدًا من خلال البنوك في حالة الفوز باللوحة.





