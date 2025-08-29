كواليس اعتداء سائق تاكسي على طالب بسلاح أبيض بالإسكندرية

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء شخص بالضرب على آخر بسلاح أبيض وإحداث إصابته بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجارى حدثت مشاجرة بين طالب مصاب بجرح قطعى بالرأس وسائق سيارة أجرة بدون تراخيص مقيمان بالإسكندرية، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بسلاح أبيض محدثاً إصابته المنوه عنها لخلافات حول أولوية المرور.

ضبطت الشرطة الطرف الثانى وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكابها والتحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.