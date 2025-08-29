إعلان

كواليس اعتداء سائق تاكسي على طالب بسلاح أبيض بالإسكندرية

05:28 م الجمعة 29 أغسطس 2025

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء شخص بالضرب على آخر بسلاح أبيض وإحداث إصابته بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجارى حدثت مشاجرة بين طالب مصاب بجرح قطعى بالرأس وسائق سيارة أجرة بدون تراخيص مقيمان بالإسكندرية، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بسلاح أبيض محدثاً إصابته المنوه عنها لخلافات حول أولوية المرور.

ضبطت الشرطة الطرف الثانى وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكابها والتحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سائق أجرة طالب سلاح أبيض الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان