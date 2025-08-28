قتيل و6 مصابين في مشاجرة بالسلاح الأبيض بدار السلام

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص أسفرت عن وفاة شخص وإصابة آخرين بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجارى ورد بلاغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول 3 أشخاص مصابين بجروح ووفاة أحدهم متأثراً بإصابته، وطرف ثان 4 أشخاص مصابين بجروح جميعهم محتجزين بأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم ومقيمون بدائرة القسم؛ بسبب خلافات الجيرة.

الطرف الثانى اعتدى على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك الوفاة وإحداث الإصابات المنوه عنها، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.