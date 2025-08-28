كتب - محمود الشوربجي:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله سائق "توك توك" وهو يتحرش بسيدة أجنبية أثناء سيرها بدراجة نارية في محيط مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة، وأجبرها على دفع مبلغ مالي.

وتوصلت التحريات إلى تحديد المركبة والسائق المقيم بدائرة قسم منشأة ناصر، حيث جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ على مركبة "التوك توك".

اقرأ أيضًا:

كانوا بيحفروا على مساخيط.. ضبط 9 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في الجيزة

"كلمة السر حقنة فيلر".. مأساة عروس حلوان من مركز تجميل إلى المشرحة

المستشار ناصر رضا أمينًا عامًا لمجلس الدولة