تحرش بها في مقابر الإمام الشافعي.. القبض على سائق تعدى على أجنبية بالقاهرة

01:08 م الخميس 28 أغسطس 2025
كتب - محمود الشوربجي:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله سائق "توك توك" وهو يتحرش بسيدة أجنبية أثناء سيرها بدراجة نارية في محيط مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة، وأجبرها على دفع مبلغ مالي.

وتوصلت التحريات إلى تحديد المركبة والسائق المقيم بدائرة قسم منشأة ناصر، حيث جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ على مركبة "التوك توك".

القبض على سائق التعدى على سائحة مقابر الإمام الشافعي التحرش
