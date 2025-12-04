تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بتأمين الدوائر الانتخابية في عدد من المحافظات من ضبط 20 شخصًا خلال محاولتهم التأثير على الناخبين أثناء سير العملية الانتخابية، عبر جمع بطاقات شخصية ومبالغ مالية وكروت دعائية لصالح بعض المرشحين.

وفي البحيرة، ضبطت الأجهزة الأمنية في دائرة إيتاي البارود شخصين وسيدة، وآخر بمبلغ وكروت دعائية، بالإضافة لضبط شخصين آخرين في دائرة غير محددة.

وفي سوهاج، ضبطت الشرطة في دوائر جرجا شخصًا واحدًا، وفي أخميم شخصًا واحدًا، وفي ساقلته 4 أشخاص، وفي الكوثر شخصًا واحدًا، كما تم ضبط 3 سيدات في أحد شوارع جرجا.

وفي قنا، ضبطت الشرطة شخصين، وفي أسيوط بدائرة ساحل سليم شخصين آخرين، جميعهم بحوزتهم بطاقات شخصية ومبالغ مالية وكروت دعائية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح بعض المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق مع جميع المضبوطين لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية أصوات المواطنين.

