تحرير 123 ألف مخالفة مرور وضبط 88 متعاطيًا للمخدرات

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والأمنية على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (123,598) مخالفة مرورية متنوعة، شملت (السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها).

كما أسفرت جهود فحص السائقين عن اكتشاف (88) حالة تعاطي مواد مخدرة من إجمالي (1644) سائقًا تم فحصهم.

واستمرارًا للحملات، ضبطت الوزارة (677) مخالفة أخرى على الطريق الدائري الإقليمي، كما تبين إيجابية (5) سائقين للمخدرات في تلك المنطقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات والمضبوطات.