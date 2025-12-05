الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة ضمن مبادرة "كلنا واحد"

احتفت وزارة الداخلية باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية.

الوزارة حرصت على توزيع كراسى متحركة على الأشخاص ذوى الإعاقة بالمناطق الحضارية بمختلف المحافظات.

كما نظمت احتفالات لهم بأندية الشرطة على مستوى الجمهورية وتوزيع الهدايا على دور رعاية الأيتام المعاقين استمرار للدور المجتمعى الذى تقوم به الوزارة لدعم الفئات الأولى بالرعاية على مدار العام.