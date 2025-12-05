موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد زيادتها

كشف مصدر بوزارة العمل، موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقبلة والتي تبلغ قيمتها 1500 جنيه.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقبلة بمناسبة عيد الميلاد المجيد سيكون بداية من شهر يناير المقبل.

كانت أعلنت وزارة العمل عن قرار زيادة المنحة الدورية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه بداية من عام 2025، حيث يأتي هذا لتقديم الدعم للفئات التي ليس لديها دخل ثابت أو تأمين اجتماعي.

مواعيد صرف منح العمالة غير المنتظمة 2025

أعلنت وزارة العمل عن مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي سيتم صرفها 6 مرات خلال العام، وهي كالآتي:

- المنحة الأولى: بمناسبة عيد الميلاد، ويتم صرفها في 7 يناير من كل عام.

- المنحة الثانية: يتم صرفها مع بداية شهر رمضان 2025، ويتم تحديد موعد الصرف وفقًا لرؤية هلال رمضان.

- المنحة الثالثة: يتم صرفها بمناسبة عيد الفطر 2025، على أن يتم تحديد الموعد وفقًا لرؤية هلال شوال.

- المنحة الرابعة: بمناسبة عيد الأضحى 2025، ويحدد موعد صرفها حسب رؤية هلال شهر ذي الحجة.

- المنحة الخامسة: يتم صرفها بمناسبة عيد العمال في 1 مايو 2025.

- المنحة السادسة: بمناسبة المولد النبوي الشريف، ويتم تحديد موعد صرفها وفقًا لرؤية هلال شهر ربيع الأول.

زيادة المنحة للعمالة غير المنتظمة

أكدت وزارة العمل أن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة سارية على جميع الأشخاص المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، حيث تم تحديد صرف المنحة 6 مرات على مدار العام، ومن المتوقع أن تصل التكلفة السنوية الإجمالية لهذه المنحة بعد الزيادة إلى نحو 1.5 مليار جنيه.

