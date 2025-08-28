إعلان

4 أطنان مخدرات.. كمين أمني ينهي مغامرة عصابة الكيف في رأس سدر

12:40 م الخميس 28 أغسطس 2025

حملات أمنية - أرشيفية

كتب - عاطف مراد:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط مخطط تشكيل عصابي شديد الخطورة مكوّن من 3 عناصر، كانوا يستعدون لجلب كميات ضخمة من المواد المخدرة لترويجها داخل البلاد.

وبعد جمع التحريات وتتبع تحركاتهم، أعدت القوات الأمنية عدة أكمنة محكمة بمدخل الظهير الصحراوي في منطقة رأس سدر، حيث تمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم أكثر من طن من مخدر الحشيش و3 أطنان من الهيروين.

قدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 290 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة.


