مشاجرة دامية بدار السلام تسفر عن وفاة شخص وإصابة 6 آخرين

كتب - عاطف مراد:

شهدت منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة مشاجرة دامية بين طرفين، انتهت بوفاة شخص وإصابة 6 آخرين، بسبب خلافات الجيرة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 20 من الشهر الجاري، عندما تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا باندلاع مشاجرة داخل نطاق القسم. وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المشاجرة نشبت بين طرفين، الأول يضم 3 أشخاص، أحدهم لقي مصرعه متأثرًا بجروحه فيما أصيب الآخران، بينما يضم الطرف الثاني 4 أشخاص أصيبوا جميعًا بجروح.

وكشفت التحريات أن المشاجرة اندلعت نتيجة خلافات الجيرة، وتطور الأمر بعدما اعتدى الطرف الثاني على الأول باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن سقوط ضحية وإصابة الآخرين.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة. وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الحادث.