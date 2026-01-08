أشعلت ياسمين زوجة وليد سليمان نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مواقع التواصل الاجتماعي بتعليق مثير للجدل.

وكتبت ياسمين عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ده ما يمنعش إن اللي يخون، لازم يتخان والدنيا دوارة".



ويأتي تعليق زوجة لاعب النادي الأهلي بعد أيام قليلة من إعلان الفنانة إيمان الزايدي انفصالها عن محمد عبد المنصف، إذ نشرت صورة تجمعها به، وعلقت قائلة: "بعد زواج شرعي دام 7 سنوات، أعلن انفصالي عن زوجي".