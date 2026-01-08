مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

حرس الحدود

- -
14:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

ليفربول

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
20:00

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

"الدنيا دوارة".. تعليق مثير للجدل من زوجة وليد سليمان

كتب : نهي خورشيد

01:55 ص 08/01/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    وليد سليمان وزوجته (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    وليد سليمان وزوجته مع أبنائهما
  • عرض 25 صورة
    زوجة وليد سليمان (2)
  • عرض 25 صورة
    وليد سليمان وزوجته في إحدى المناسبات (3)
  • عرض 25 صورة
    وليد سليمان وزوجته
  • عرض 25 صورة
    وليد سليمان وزوجته (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوجة وليد سليمان
  • عرض 25 صورة
    وليد سليمان وزوجته مع نجلتهما
  • عرض 25 صورة
    زوجة وليد سليمان (6)
  • عرض 25 صورة
    زوجة وليد سليمان (7)
  • عرض 25 صورة
    زوجة وليد سليمان (1)
  • عرض 25 صورة
    وليد سليمان وزوجته في إحدى المناسبات (2)
  • عرض 25 صورة
    وليد سليمان وزوجته وأبنائه في إحدى المناسبات
  • عرض 25 صورة
    زوجة وليد سليمان (4)
  • عرض 25 صورة
    زوجة وليد سليمان (3)
  • عرض 25 صورة
    ياسمين أمل زوجة لاعب الأهلي السابق وليد سليمان
  • عرض 25 صورة
    ياسمين أمل زوجة لاعب الأهلي السابق وليد سليمان
  • عرض 25 صورة
    زوجة وليد سليمان (2)
  • عرض 25 صورة
    زوجة وليد سليمان (7)
  • عرض 25 صورة
    زوجة وليد سليمان تحتفل بعيد ميلاده
  • عرض 25 صورة
    زوجة وليد سليمان تحتفل بعيد ميلاده
  • عرض 25 صورة
    وليد سليمان وزوجته (20)
  • عرض 25 صورة
    وليد سليمان وزوجته (25)
  • عرض 25 صورة
    وليد سليمان وزوجته (24)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشعلت ياسمين زوجة وليد سليمان نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مواقع التواصل الاجتماعي بتعليق مثير للجدل.

وكتبت ياسمين عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ده ما يمنعش إن اللي يخون، لازم يتخان والدنيا دوارة".

ويأتي تعليق زوجة لاعب النادي الأهلي بعد أيام قليلة من إعلان الفنانة إيمان الزايدي انفصالها عن محمد عبد المنصف، إذ نشرت صورة تجمعها به، وعلقت قائلة: "بعد زواج شرعي دام 7 سنوات، أعلن انفصالي عن زوجي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة وليد سليمان محمد عبد المنصف إيمان الزيدي لقاء الخميسي وليد سليمان الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

لوحة سيارة في مزاد الداخلية الحالي يتجاوز سعرها 2.2 مليون جنيه.. ما قصتها؟
أخبار السيارات

لوحة سيارة في مزاد الداخلية الحالي يتجاوز سعرها 2.2 مليون جنيه.. ما قصتها؟
والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد
زووم

والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد
لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع بالوجه
زووم

لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع بالوجه
ترامب: فنزويلا ستشتري المنتجات الأمريكية مقابل بيع نفطها
شئون عربية و دولية

ترامب: فنزويلا ستشتري المنتجات الأمريكية مقابل بيع نفطها
إبراهيم عيسى يُحذر من تديين الدولة: يخلق أجيال متعصبة ومتشددة (فيديو)
أخبار مصر

إبراهيم عيسى يُحذر من تديين الدولة: يخلق أجيال متعصبة ومتشددة (فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان