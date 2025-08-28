ضبط 100 ألف مخالفة مرورية و131 سائقًا متعاطيًا للمخدرات في 24 ساعة

كتب - عاطف مراد:

واصلت وزارة الداخلية جهودها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 110,804 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف أثناء القيادة، إضافة إلى مخالفات شروط التراخيص.

كما فحصت الأجهزة الأمنية 2,221 سائقًا، وأسفرت النتائج عن ثبوت تعاطي 131 حالة للمواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 1,058 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها السير عكس الاتجاه، ومخالفات تحميل الركاب، وشروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

وشملت الحملات فحص 167 سائقًا تبين من بينهم 11 حالة إيجابية لتعاطي المواد المخدرة، إضافة إلى ضبط 14 محكومًا عليهم بإجمالي 19 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 4 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.