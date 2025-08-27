البودر والهيروين في التوك توك.. الداخلية تطيح بتجار السموم بمدينة نصر

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مُدعم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة باستخدام مركبة "توك توك".

وبالفحص، تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط المتهمين الظاهرين بالصورة، وعددهم 6 أشخاص (اثنان منهم مسجلون جنائيًا، وثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية)، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وعُثر بحوزتهم على كميات من مخدري "البودر" و"الهيروين"، وسلاح أبيض، إضافة إلى مركبة "توك توك"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة تجار السموم وضبط مروجي المواد المخدرة.