إعلان

البودر والهيروين في التوك توك.. الداخلية تطيح بتجار السموم بمدينة نصر

01:09 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

ضبط عصابة أجانب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مُدعم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة باستخدام مركبة "توك توك".

وبالفحص، تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط المتهمين الظاهرين بالصورة، وعددهم 6 أشخاص (اثنان منهم مسجلون جنائيًا، وثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية)، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وعُثر بحوزتهم على كميات من مخدري "البودر" و"الهيروين"، وسلاح أبيض، إضافة إلى مركبة "توك توك"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة تجار السموم وضبط مروجي المواد المخدرة.

2

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط عصابة ضبط عصابة أجانب تروج المخدرات توك توك القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بلِّغوا رسميًا.. النيابة تُشيد بتعاون المواطنين وتحذّر من نشر المقاطع المصوَّرة على السوشيال
الآن يمكنك نزول البحر.. 8 شواطئ في الإسكندرية ترفع الرايات الصفراء
الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته للعلمين
وفاة المنتج طارق صيام
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر