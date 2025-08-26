من الشك إلى طبلية عشماوي.. كيف تخلص "نقاش" المرج من زوجته بغرفة النوم؟

كتب- محمود الشوربجي:

جريمة قتل مأساوية وقعت أحداثها في منطقة المرج حيث أقدم نقاش ومالك محل بقالة على قتل زوجته بسبب شكه في سلوكها.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل ربة منزل في عام 2021 على يد شريك حياتها.

بمبدأ "من الشك ما قتل"، أقدم البقال على قتل زوجته بعدما عقد العزم على التخلص منها لشكه في سلوكها وعدم قدرته على تجاوز هذا الشعور.

تفاصيل الواقعة تدور حول قيام المتهم "سمير. ق"، 41 عامًا، نقاش ومالك بقالة، بقتل زوجته المجني عليها "م. م" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لشكه في سلوكها.

فبعد سنوات من الزواج مرت دون أية خلافات حادة بين الزوجين، دب الشك في قلب الزوج ليضرب بعلاقتهما عرض الحائط، قائلًا: "شاكك فيها بقالي شوية ومش هسيبها".

بدأ سلوك الزوج تجاه زوجته يتغير تدريجيًا، حتى نشبت الخلافات بينهما بشكل لم يكن موجودًا من قبل. بعدها بدأ الزوج يتعدى على زوجته لأقل الأسباب، لكن في الحقيقة كان الشك الذي بداخله هو الدافع وراء تعديه عليها.

أما يوم الواقعة، وعلى إثر مشادة كلامية بينهما، أخرج الزوج سلاحًا أبيض من بين طيات ملابسه ووجه إليها عدة طعنات قاصدًا إزهاق روحها، مما أسفر عن إصابتها إصابات قاتلة، وفق تقرير الصفة التشريحية.

حاول الزوج التخلص من زوجته وإبعاد الشبهة عنه، لكنه لم يفلح. وبعد إبلاغ الشرطة تم العثور على جثة سيدة داخل غرفة نومها، واستجواب الزوج.

وبالضغط على الزوج حول ملابسات مقتل زوجته، اعترف مباشرة بأنه قتلها بسبب شكه الدائم في سلوكها -وفق ادعائه-.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة المرج يفيد بوقوع جريمة قتل بعدما أقدم نقاش ومالك حانوت على إزهاق روح زوجته.

تم القبض على الزوج وإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته في ما نُسب إليه من اتهامات بالقتل العمد.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 27767 لسنة 2021 جنايات المرج، والمقيدة برقم 2814 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، قيام المتهم بقتل زوجته بعد طعنها عدة طعنات قاتلة.

وعقب عدة جلسات، وتحديدًا في 23 مايو 2022، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا.