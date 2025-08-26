إعلان

مداهمة مثيرة في الشيخ زايد.. مباحث الآداب تقتحم ناديًا صحيًا مشبوه

06:22 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

المتهمون

background

كتب - محمد شعبان:

في ليلة غير عادية بالشيخ زايد، كشفت مداهمة أمنية نشاطًا صادمًا خلف أبواب نادي صحي، لكن ماذا وجدت الشرطة بالداخل؟.

التحريات أكدت استغلال القائمين على إدارته فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

بتقنين الإجراءات استهدفت الشرطة النادى الصحي بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد وأمكن ضبط مالكه وبصحبته 3 سيدات لاثنتين منهن معلومات جنائية إضافة إلى أحد أشخاص داخل المكان.

بمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث الآداب نادي صحي الجيزة الشيخ زايد
