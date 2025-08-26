كتب: رمضان يونس:

قضت الدائرة "9" جنايات شمال القاهرة بالعباسية، "علاء. ف" بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بقتل جارته "أم ناهد" وتقطيع جثمانها والاحتفاظ برأسها داخل الثلاجة، بسبب خلافات جيرة بينهما.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 6414 لسنة 2024 جنايات السلام ثان، والمقيدة برقم 5 لسنة 2024 حصر شرق القاهرة، ورقم 3166 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، أن المتهم "علاء. ف"، بدائرة قسم شرطة السلام ثان بمحافظة القاهرة، في يوم 7 مايو 2024، أقدم على قتل جارته "سماح. ص" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وذكرت النيابة أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة على خلفية خلافات سابقة بينه وبين المجني عليها، ولدى حضورها إلى شقته لمناقشة تلك الخلافات، تمكن من السيطرة عليها وقام بكتم أنفاسها، وأغلق مجرى الهواء لديها قاصدًا إزهاق روحها، ما أدى إلى وفاتها نتيجة "أسفكسيا الخنق"، وفقًا لتقرير الطب الشرعي.

وأوضح تقرير الطب الشرعي أن المتهم قام بتقطيع جسد الضحية إلى أشلاء، تخلّص من بعضها بإلقائها في مقلب قمامة، واحتفظ بالرأس داخل الثلاجة.

وأشار التقرير إلى أن المجني عليها كانت في العقد السادس من العمر، وكانت الجثة في حالة تيبّس رمي دون ظهور علامات تعفن واضحة. وتبين أن الجثمان عبارة عن أشلاء منفصلة، مع إصابات في الرأس والوجه ونزيف بالمخ وكدمات حول الفم، إضافة إلى قطع في أنسجة العنق، وإصابات داخلية بالصدر، وفقدان أجزاء من الجلد والثدي، فضلًا عن دلائل على كتم النفس، ما يشير إلى أن الوفاة حدثت بسبب "أسفكسيا كتم النفس".

وقد أحالت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية المتهم، وهو مسن، إلى محكمة الجنايات العاجلة، بعد أن وجهت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وتقطيع الجثة، وإخفاء بعض أجزائها داخل الثلاجة، وإلقاء الأخرى في مقلب قمامة بمنطقة النهضة بالقاهرة.

واعترف المتهم تفصيليًا أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة، موضحًا أنه قتل جارته طعنًا، ثم قطع جثمانها إلى أشلاء، وألقى بعضها في صندوق قمامة، واحتفظ بالبقية داخل ثلاجته، محاولًا إخفاء الجريمة والتخلص من الجثة لاحقًا.