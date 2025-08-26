تصرف غير أخلاقي على الطريق.. ضبط 4 طلاب في واقعة فيديو متداول

كتب – أحمد أبو النجا:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة من الصبية وهم يسيئون للمارة وقائدي السيارات بالطريق العام بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، وتم تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في الفيديو، وهم 4 طلاب مقيمون بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب هذه الأفعال بقصد المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

