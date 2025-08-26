إعلان

طفل 15 عامًا يقود سيارة نقل بالشرقية.. والداخلية تكشف تفاصيل الواقعة | فيديو

12:12 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

طفل 15 عامًا يقود سيارة نقل

كتب - علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه طفل يقود سيارة نقل بمحافظة الشرقية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.
وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة (سارية التراخيص) وقائدها وقت ارتكاب الواقعة (طالب – 15 عامًا)، وتبين أن السيارة ملك والده (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس)، والذي أقر بسماحه لنجله بقيادتها.
تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها ومالكها.

