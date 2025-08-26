إعلان

إخماد حريق شقة في عقار بمحيط القومي للبحوث بالدقي

11:16 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025

حريق شقة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

اندلع حريق داخل شقة سكنية في منطقة بمحيط المعهد القومي للبحوث بالدقي، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في عقار بمحيط المعهد القومي للبحوث بمنطقة الدقي. وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، وتمت عملية إخماد الحريق بالكامل.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

قراءة داخل عقل الجنرال.. مفاجآت بالجملة في حركة تنقلات الجيزة ومراكز القوة "مستمرة"

خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق شقة الدقي المعهد القومي للبحوث
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وسط ترقب السوق.. توقعات عالمية ومحلية لقرار المركزي لسعر الفائدة الخميس
مشهد غير مسبوق.. شواطئ الإسكندرية بلا زائر واحد في عز الصيف- صور
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. إليكم رابط تسجيل الرغبات
وصلت الزيادة 32 قرشا.. ارتفاع جماعي لسعر الدولار اليوم بمنتصف تعاملات البنوك
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها