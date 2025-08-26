إخماد حريق شقة في عقار بمحيط القومي للبحوث بالدقي

كتب- صابر المحلاوي:

اندلع حريق داخل شقة سكنية في منطقة بمحيط المعهد القومي للبحوث بالدقي، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في عقار بمحيط المعهد القومي للبحوث بمنطقة الدقي. وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، وتمت عملية إخماد الحريق بالكامل.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

قراءة داخل عقل الجنرال.. مفاجآت بالجملة في حركة تنقلات الجيزة ومراكز القوة "مستمرة"

خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور