تفاصيل اختبارات القبول بكلية الشرطة 2025 | أماكن ومواعيد

كتب- أحمد أبو النجا:

تستقبل أكاديمية الشرطة الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025 عبر البوابة رقم (5) بمقر الأكاديمية اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، مع توفير أماكن مخصصة لأولياء الأمور. ويخضع المتقدمون لسلسلة من الاختبارات الدقيقة، أبرزها اختبار القدرات والمقاس والقوام، لضمان اختيار العناصر المؤهلة وفق المعايير المقررة.

- اختبارات كلية الشرطة للحاصلين على الثانوية والكليات

ولفت اللواء الدكتور أبو المكارم إلى أن مراحل التقديم للأكاديمية تمر عبر عدة مراحل، حيث يخضع الطالب للاختبارات التالية: "القدرات – المقاس – القوام – الكشف الطبي – اللياقة البدنية – السمات الشخصية – الهيئة – الكشف الطبي المتقدم"، ويخضع الطالب لاختبار مقاس الطول، فضلًا عن اختبار القوام: "الوزن المثالي = طول الطالب – 90"، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية (عظام – رمد – باطنة – جراحة – أسنان – وغيرها).

وأوضح مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أن مكان الاختبارات سيكون من خلال البوابة رقم 5 بالأكاديمية اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، لافتًا إلى توفير مكان لائق لأولياء الأمور بالجهة المقابلة للبوابة.

وأضاف أنه تم توفير عدة تيسيرات للمتقدمين بأكاديمية الشرطة، من بينها إعلان النتائج وتحديد مواعيد الاختبارات عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت دون تحميلهم مشقة السفر للوقوف على النتائج، وتوفير منافذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري، وصحيفة الحالة الجنائية والطوابع، ومنفذ لبيع الطوابع والدمغة والتصوير، وتوفير لجنتين للاستعلام والرد على أي استفسارات للطلبة، فضلًا عن طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات الخاصة بكيفية التقديم، وتوفير خط تليفوني مباشر لتلقي أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق بكلية الشرطة، على رقمي: (0224109102)، (0224109117).

- شروط القبول في تقديم كلية الشرطة 2025 - 2026

وفيما يتعلق بشروط الالتحاق بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية، أوضح مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أنه لا بد أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه أي جنسية أخرى، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، بالإضافة إلى ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وألا يكون قد سبق فصله من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية أو الشرطية، وأن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

وأضاف أن المتقدم يجب ألا يقل طول قامته عن 170 سم، وألا يزيد سنه في أول أكتوبر القادم عن 22 سنة ميلادية، فضلًا عن ضرورة استكماله لشروط اللياقة الصحية والنفسية، وألا يزيد وزنه عن (طول القامة - 90)، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية والنفسية المقررة، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية أو سبق له الزواج.

وفيما يتعلق بالحاصلين على المؤهلات الجامعية، فهي ذات الشروط السابقة دون اشتراط عدم الزواج، فضلًا عن أنه يجب ألا يقل طول القامة عن 168 سم للذكور، و160 سم للإناث، وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين عن 28 عامًا للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير، و35 سنة للدكتوراه أو ما يعادلها، وألا يقل الطول عن 165 سم للذكور، و160 سم للإناث.

