لهو أطفال يشعل مشاجرة دامية بالمقطم.. الداخلية تكشف التفاصيل | فيديو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء في القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، الاثنين، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، كما تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول مكوّن من 6 أشخاص (أحدهم مصاب بجرح بالرأس والوجه)، وطرف ثانٍ مكوّن من 7 أشخاص (أحدهم مصاب بجرح قطعي)، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المقطم، بسبب خلافات حول لهو الأطفال، وتعدوا خلالها على بعضهم البعض باستخدام أسلحة بيضاء وعصي، مما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

