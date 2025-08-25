سارة تقاضي زوجها أمام المحكمة: "مش عايز يجيب لي مية معدنية"

كتبت- فاطمة عادل:

وقفت "سارة. م"، 28 سنة، أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تروي تفاصيل حياتها الزوجية القصيرة التي انتهت سريعًا بطلبها الخلع، مبررة السبب بقولها: "جوزي بيرفض يجيب مية معدنية أو حتى من الفلتر، وكل ما أطلب منه يقول لي اشربي من الحنفية.. مع إننا ساكنين في منطقة المياه فيها مش نظيفة ومليانة رواسب."

تقول "سارة" إنها تزوجت منذ عام تقريبًا بعد ارتباط تقليدي لم تستمر خطبتهما طويلًا، وكانت تظن أن حياتها الزوجية ستكون مستقرة، إلا أنها فوجئت بزوج شديد البخل، لا يهتم بأبسط احتياجات البيت، مضيفة: "في البداية كنت بقول يمكن لسه مرتبك على قدك، لكن مع الوقت اكتشفت إن الموضوع مش قلة فلوس، ده طبع فيه، بيدور على أوفر حاجة حتى لو على حساب صحتنا."

وتكمل الزوجة: "طلبت منه يجيب جركن مية أو حتى فلتر صغير للبيت، لكنه رفض بحجة إنها رفاهية ومالهاش لازمة، وقال لي: زمان أهلنا كانوا بيشربوا من الحنفية وعاشوا.. مع إن المية لونها وطعمها مش طبيعي، ولما أتكلم معاه يقولي دي أوهام في دماغك."

لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تشير "سارة" إلى أن زوجها دائم الاعتراض على أي مصروف إضافي، حتى في الأكل: "بخيل في كل حاجة، لو طلبت فاكهة أو عصير يقولي إيه لزومهم، عايز نعيش على العيش والطبيخ بس.. حسيت إني عايشة في سجن، كل يوم خناقات على أتفه الأسباب."

وتؤكد الزوجة أن الخلافات بينهما تصاعدت، خاصة بعدما أصيبت بوعكة صحية نتيجة شرب مياه غير نظيفة، ورغم تحذيرات الطبيب بضرورة استخدام مياه مفلترة أو معدنية، ظل زوجها على موقفه، تقول بحزن: "وقتها حسيت إن حياتي وصحتي مش فارقة معاه، وإن البخل مسيطر على كل تفاصيل شخصيته، فقررت أخلع نفسي منه بعدما رفض الطلاق."

وأوضحت "سارة" في حديثها أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في حياة زوجية تفتقد لأبسط مقومات الاهتمام والراحة، مؤكدة أن البخل ليس مجرد عيب عابر بل داء يهدم البيوت، وأنها فقدت الأمان معه، ووجدت أن الحل الوحيد أمامها هو اللجوء للقضاء لطلب الخلع وإنهاء هذه الزيجة.

ولجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس ورفعت دعوى خلع حملت رقم 228 لسنة 2024، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

