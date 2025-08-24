إعلان

الاستئناف تُحدد جلسة محاكمة سارة خليفة وعصابة المخدرات الكبرى

09:55 م الأحد 24 أغسطس 2025

المنتجة سارة خليفة

كتب- أحمد عادل:

حددت محكمة الاستئناف، جلسة 6 سبتمبر المقبل، كأولى جلسات محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 آخرين في اتهامهم بتصنيع وجلب والاتجار بالمواد المخدرة.

وأوضحت التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن العصابة يتزعمها "د. ع"، و"س. م"، و"ف. خ"، ومقدمة البرامج سارة خليفة، و"خ. ف".

وأسندت للنيابة العامة للمتهمين من الأول وحتى الثالث تأليف عصابة تداخل في إدراتها الرابعة والخامس، واشترك باقي المتهمين فيها وكان الغرض منها تصنيع مادة مخدرة "الإندازول كاربوكساميد" بقصد الإتجار وتقديمها للتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما اتهمت النيابة العامة المنتجة سارة خليفة و27 آخرين بتنصيع مادة مخدرة "إندازول كاربوكساميد"، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وبيضاء في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

