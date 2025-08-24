إعلان

"نصب واحتيال واستيلاء على الأموال".. القبض على دجالين في العطارين بالإسكندرية

08:58 م الأحد 24 أغسطس 2025

صورة للمتهمين

كتب- محمود الشوربجي:

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط دجالين بالإسكندرية لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على العلاج الروحاني.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين – مقيمان بمحافظتي القليوبية والبحيرة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرتهما على العلاج الروحاني وقيامهما بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزتهما (3 هاتف محمول "بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي" - الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل).

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية دجالين ضبط دجالين بالإسكندرية النصب والاحتيال على المواطنين العلاج الروحاني
