"بودر وآيس" في عز النهار.. ليلة سقوط تجار المطرية المسلحين |فيديو

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبالفحص، تمكنت القوات من تحديد وضبط المتهمين الظاهرين في الفيديو (سائق وعاطل – مقيمان بدائرة القسم)، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدري "البودر والآيس" وفرد خرطوش.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.