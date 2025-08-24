كتب- صابر المحلاوي:

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 1303 لسنة 2025، بإبعاد مصطفى أحمد علي محمد (سوداني الجنسية – مواليد 14 أكتوبر 1981) خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وكذلك مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 15 يوليو 2025، والتي أوصت بإبعاده.

ونصّت المادة الثانية من القرار على تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ الإجراء، فيما نصّت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية بتاريخ 19 يوليو 2025.