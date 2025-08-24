إعلان

وزير الداخلية يقرر إبعاد فرنسي من مصر لدواعٍ تتعلق بالصالح العام

02:34 م الأحد 24 أغسطس 2025

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

كتب- صابر المحلاوي:

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 1300 لسنة 2025، بإبعاد "BOUNA DRAME"، فرنسي الجنسية ومولود في 27 يونيو 1986، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 14 يوليو 2025 بشأن طلب الإبعاد.

ونص القرار على تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ الإبعاد، مع نشر القرار في الوقائع المصرية.

وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إبعاد فرنسي مصر الصالح العام
