خلال 24 ساعة.. الأمن الاقتصادي يضبط 6 آلاف قضية نقل وكهرباء وضرائب

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة الجريمة بجميع صورها على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن ضبط 1376 قضية متنوعة في مجال شرطة النقل والمواصلات داخل محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطارات. كما تمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 3875 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

وفي مجال مباحث الضرائب والرسوم، تم ضبط 467 قضية تشمل مخالفات في الضرائب العامة والجمارك، بالإضافة إلى تحريات مدينين لمصلحة الضرائب. بينما ضبطت شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة 115 قضية متنوعة بين مخالفات مبانٍ ومحلات بدون ترخيص، مع تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها المكبرة لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.