بعد واقعة طباخ مطروح.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟

كتب- صابر المحلاوي:

انتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع مصورة لحوادث تضمنت اعتداءات وصلت إلى حد القتل والتعذيب بحق الحيوانات، الأمر الذي أثار استنكارًا واسعًا بين المواطنين لما تحمله تلك الأفعال من قسوة وتجرد من أبسط معاني الرحمة.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن ضبط طباخ يعمل بإحدى القرى السياحية بمحافظة مطروح، ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتعدى على قطة ما أدى إلى نفوقها. وأوضحت الوزارة أنه بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بزعم دخول القطة إلى المطبخ وإحداث تلفيات به.

وينص القانون المصري على تجريم أي اعتداء على الحيوانات أو تعذيبها، حيث رصد قانون العقوبات عدة مواد مغلظة تفرض الحبس والغرامة على المتورطين في مثل هذه الجرائم.

عقوبات قانون العقوبات

نصّت المادة (355) على أن من يقتل عمدًا – دون مقتضٍ – حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا، أو سمَّه، يُعاقب بالحبس مع الشغل.

ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة.

بينما نصّت المادة (356) على أن ارتكاب تلك الجرائم ليلاً يضاعف العقوبة لتصل إلى الأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلى 7 سنوات.

كما أضافت المادة (357) تجريم قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة الأخرى (مثل القطط والكلاب)، وحددت عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز 200 جنيه.

بيان النيابة العامة

وفي سياق متصل، أصدرت النيابة العامة بيانًا أكدت فيه أن الاعتداء على الحيوانات يعد فعلًا مُجرمًا يرتب مسؤولية جنائية على مرتكبيه، ويشكل إخلالًا جسيمًا بالمنظومة القيمية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع المصري.

وشدد البيان على أن النيابة العامة باشرت سلطاتها بالتحقيق والمساءلة حيال ما تم تداوله مؤخرًا من وقائع مؤلمة للتعدي على الحيوانات، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتهمين، بما يحقق الردع العام ويحافظ على قيم المجتمع.

كما دعت النيابة العامة المواطنين إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مماثلة، صونًا لضمير المجتمع من التبلد أمام صور العنف والإيذاء.