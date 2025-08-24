خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 6 أطنان دقيق بلدي مدعم

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، ضُبط خلالها نحو 6 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

اقرأ أيضا:

تنسيق كلية الشرطة 2025 /2026.. شروط القبول والمواعيد ورابط التقديم (التفاصيل)

شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2025/2026 | ذكور وإناث

التقديم يبدأ اليوم.. شروط وضوابط القبول في كلية الشرطة 2025–2026