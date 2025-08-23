إعلان

ضبط صانعة محتوى وزوجها بتهمة تعذيب شاب في السلام

07:13 م السبت 23 أغسطس 2025

ضبط صانعة محتوى وزوجها بتهمة تعذيب شاب

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، بتضرره من صانعة محتوى وزوجها، وآخر "صانع محتوى"، لاتهامهم باستدراجه والتعدي عليه والاستيلاء على هاتفه المحمول وإكراهه على توقيع إيصال أمانة.

وبالفحص، تبين أن خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمة الرئيسية دفعتها، بالاتفاق مع باقي المتهمين، إلى استدراجه لمحل سكنها حيث اعتدوا عليه بالضرب وأجبروه على توقيع إيصال أمانة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الهاتف المحمول المستولى عليه، وإيصال الأمانة، بالإضافة إلى هاتف خاص بالمتهمة يحوي مقطع فيديو يوثق توقيع المجني عليه على الإيصال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

