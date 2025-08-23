"آيس ومقاطع خادشة".. ضبط بلوجر بتهمة نشر فيديوهات مخلة بالجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، عقب ورود

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى تتهمها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الخروج على قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق.

وبتقنين الإجراءات وضبط المتهمة، عُثر بحوزتها على كمية من مخدر "الآيس"، وبمواجهتها أقرت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد التعاطي، كما اعترفت بقيامها بنشر المقاطع محل البلاغات بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر صفحتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.