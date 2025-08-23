إعلان

"آيس ومقاطع خادشة".. ضبط بلوجر بتهمة نشر فيديوهات مخلة بالجيزة

07:05 م السبت 23 أغسطس 2025

ضبط بلوجر بتهمة نشر فيديوهات مخلة بالجيزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، عقب ورود

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى تتهمها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الخروج على قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق.

وبتقنين الإجراءات وضبط المتهمة، عُثر بحوزتها على كمية من مخدر "الآيس"، وبمواجهتها أقرت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد التعاطي، كما اعترفت بقيامها بنشر المقاطع محل البلاغات بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر صفحتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط صناع المحتوى شرطة الأهرام نشر فيديوهات مخلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان