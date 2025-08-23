الداخلية تُحبط تروج 29 ألف كتاب مدرسي بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية مالك مطبعة ومخزن؛ لإدارته مطبعة "بدون ترخيص" لطبع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية بدون تصريح بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة ومخزن) بإدارة مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر لطبع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية بدون تصريح بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها وضبطه، وبداخلها (أكثر من 29 ألف نسخة من كتاب دراسى لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة للقانون).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

