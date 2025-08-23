"عاكس خطيبة".. الداخلية تكشف كواليس فيديو مشاجرة بالمرج

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بهذا الشأن، كما تبين أن المشاجرة وقعت بين طرف أول (عامل توصيل طلبات) وطرف ثانٍ (عاطل)، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، بسبب قيام الطرف الأول بمعاكسة خطيبة الطرف الثاني.

تمكن الأمن من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهما سلاح أبيض وعصا خشبية (عدد 2)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه نتيجة الخلافات القائمة بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)