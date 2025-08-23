إعلان

سحب 739 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

12:01 م السبت 23 أغسطس 2025

الملصق الإلكتروني

كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة الأمن من سحب 739 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية.
يُذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت يوم 30 مارس 2021، وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.
وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.
كما تستمر الوزارة في تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من طلب تركيب الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر، ويستمر العمل بوحدات المرور حتى الساعة الخامسة مساءً لتيسير إجراءات التركيب بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

