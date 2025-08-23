ضبط مزور تأشيرات وعقود العمل في الجيزة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير تأشيرات السفر وعقود العمل بغرض الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعُثر بحوزته على مجموعة من التأشيرات وعقود العمل خالية البيانات، وصور ضوئية لمستندات خاصة براغبي السفر، بالإضافة إلى الأجهزة المستخدمة في عملية التزوير، وهاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

